"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана

В Кубке Азербайджана по футболу состоялся ответный матч 1/4 финала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, футбольный клуб "Карабах" обыграл "Шамахы" со счетом 3:1.

В составе агдамского клуба дубль оформил Эммануэль Аддаи, отличившийся на 6-й и 61-й минутах. Еще один мяч на 63-й минуте забил Леандро Андраде. У гостей единственный гол на 31-й минуте провел Карим Росси. В концовке встречи Росси не сумел реализовать пенальти.

Несмотря на поражение в первой игре со счетом 1:2, "Карабах" по сумме двух матчей вышел в полуфинал турнира.

В следующем раунде "скакуны" встретится с победителем пары "Сабах" - "Габала", первый матч между которыми завершился со счетом 0:0.