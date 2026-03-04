Туристический потенциал Азербайджана продвигается в Германии

Туристический потенциал Азербайджана продвигается на выставке ITB Berlin 2026, проходящей в Берлине.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Отмечается, что на выставке, которая продлится до 5 марта, на национальном стенде, организованном Бюро по туризму Азербайджана, 13 отраслевых партнеров, включая "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL), отели и туристические агентства, проводят встречи в формате B2B в целях пропаганды и поощрения туризма страны, обсуждают возможности сотрудничества.

В рамках выставки на национальном стенде планируется показ презентации "Скрытые сокровища: открытие опыта", посвященной горным пешеходным маршрутам Азербайджана и отражающей наследие исторического Шелкового пути.

Напомним, что Бюро по туризму Азербайджана при организации посольства нашей страны в Германии провело для членов Немецкой туристической ассоциации презентацию туристического потенциала Азербайджана. На встрече выступили заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова и посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.