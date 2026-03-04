Пентагон прогнозирует потерю воздушного пространства Ираном

Воздушное пространство Ирана вскоре будет полностью контролироваться.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, ожидается, что американские и израильские силы получат полный контроль над иранским воздушным пространством в течение нескольких дней.

Он также заявил, что США направили дополнительные силы на Ближний Восток в связи с конфликтом с Ираном. На вопрос о том, когда операции завершатся, он ответил, что пока слишком рано говорить точно.

"Президент Трамп также заявил, что мы потратим столько времени, сколько потребуется для достижения поставленных целей", - сказал П. Хегсет.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.