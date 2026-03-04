В самом дорогом смартфоне Samsung нашли изъян

Пользователи обратили внимание на низкое качество дисплея смартфона Samsung Galaxy S26. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На проблемы начали жаловаться владельцы Galaxy S26 Ultra - самого дорогого смартфона Samsung из актуальной линейки. В США модель оценили в 1299 долларов, или около 101 тысячи рублей. Оказалось, что при длительном использовании аппарата у владельцев начинают болеть глаза.

Специалисты Android Authority заметили, что изъян телефона может быть связан с функцией "Дисплей конфиденциальности". Экраны Galaxy S26 Ultra имеют два типа пикселей: широкие видны с любого угла, узкие - только если смотреть на дисплей прямо. Однако оказалось, что при активации защитной функции глаза пользователей начинают быстрее уставать.

Известный инсайдер под ником Ice Universe заявил в своем аккаунте в соцсети X, что его беспокоит качество изображения на экране смартфона. Он предложил пользователям установить разрешение экрана 2К и отключить режим конфиденциальности.

Samsung пока не отреагировала на изъян своего устройства.