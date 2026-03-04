Пилотный проект поставок газа от SOCAR признан успешным

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR является важным бизнес-партнером и может играть значительную роль в поставках для SPP.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend главный исполнительный директор государственного энергетического поставщика Словакии (SPP) Мартин Хуска на полях XII Министерской встречи Консультативного совета по Южному газовому коридору и IV Министерской встречи Консультативного совета по "зеленой" энергетике, проходивших в Баку 3 марта.

"Учитывая новое законодательство Европейского союза и принятие Регламента ЕС о постепенном отказе от импорта природного газа из России, SPP ищет новых поставщиков, способных обеспечить необходимые объемы газа по разумным ценам. Поскольку мы протестировали сотрудничество с SOCAR через пилотный проект краткосрочных поставок газа в конце 2024 года, нашим приоритетом является изучение совместного подхода к потенциальным долгосрочным поставкам природного газа", - сказал он.

Хуска подчеркнул, что одним из ключевых направлений коммерческой стратегии SPP в Словакии является диверсификация источников природного газа.

"Учитывая, что наша компания заключила несколько контрактов на поставку газа и в настоящее время обеспечивает стабильные поставки, переговоры с SOCAR находятся пока на ранней стадии. Поэтому мы не ожидаем заключения каких-либо соглашений во время наших встреч. Ключевая часть нашей коммерческой стратегии - обеспечение стабильных поставок газа для наших клиентов по разумным ценам. Учитывая важную роль SOCAR на мировом рынке природного газа, мы ожидаем открытых переговоров с привлекательными предложениями для SPP и Словакии.

Как я уже отметил, мы считаем наш пилотный проект краткосрочных поставок газа от SOCAR в Словакию успешным. Он подтвердил для нас, что SOCAR является важным бизнес-партнером и может играть значительную роль в поставках для SPP. Мы, безусловно, хотели бы продолжить наше прежнее положительное сотрудничество с азербайджанским партнером", - заключил он.

Отметим, что SOCAR поставляла природный газ в SPP в течение декабря 2024 года.

Поставки газа, начавшиеся 1 декабря 2024 года, осуществлялись в рамках краткосрочного пилотного соглашения между двумя компаниями.