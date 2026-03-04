https://news.day.az/economy/1819970.html Изменен график движения поездов - ДАТЫ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обратилось к пассажирам в связи с Международным женским днем. Как сообщили Day.Az в АЖД, в связи с тем, что 8 Марта - Международный женский день - приходится на воскресенье, 9 марта (понедельник) объявлен нерабочим днем.
Изменен график движения поездов - ДАТЫ
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обратилось к пассажирам в связи с Международным женским днем.
Как сообщили Day.Az в АЖД, в связи с тем, что 8 Марта - Международный женский день - приходится на воскресенье, 9 марта (понедельник) объявлен нерабочим днем.
"По этой причине 7, 8 и 9 марта по маршрутам Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку и Баку-Хырдалан-Баку поезда будут курсировать по расписанию выходных дней", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре