Трогательное предложение руки и сердца на Торговой

Трогательное предложение руки и сердца в центре Баку привлекло внимание прохожих.

Как сообщает Day.Az, кадры, снятые на улице Низами, называемой "Торговая", распространились в соцсетях.

На видео видно, как молодой человек неожиданно сделал предложение своей возлюбленной. Момент сразу привлек внимание находившихся рядом людей. Прохожие встретили романтический жест аплодисментами и начали снимать происходящее на мобильные телефоны.

Пользователи социальных сетей пожелали паре счастья.

Представляем вашему вниманию данное видео: