https://news.day.az/society/1819999.html Трогательное предложение руки и сердца на Торговой - ВИДЕО Трогательное предложение руки и сердца в центре Баку привлекло внимание прохожих. Как сообщает Day.Az, кадры, снятые на улице Низами, называемой "Торговая", распространились в соцсетях. На видео видно, как молодой человек неожиданно сделал предложение своей возлюбленной. Момент сразу привлек внимание находившихся рядом людей.
Трогательное предложение руки и сердца на Торговой - ВИДЕО
Трогательное предложение руки и сердца в центре Баку привлекло внимание прохожих.
Как сообщает Day.Az, кадры, снятые на улице Низами, называемой "Торговая", распространились в соцсетях.
На видео видно, как молодой человек неожиданно сделал предложение своей возлюбленной. Момент сразу привлек внимание находившихся рядом людей. Прохожие встретили романтический жест аплодисментами и начали снимать происходящее на мобильные телефоны.
Пользователи социальных сетей пожелали паре счастья.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре