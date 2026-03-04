"Ирану конец" - глава Пентагона

ВВС США и Израиля установят полное превосходство в небе над Ираном в течение недели.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

"Мы побеждаем. Ирану конец - и это только начало. Менее чем через неделю две самые мощные военно-воздушные силы в мире будут полностью контролировать иранское небо", - заявил глава Пентагона.

По его словам, США приступают к нанесению ударов на более значительную глубину территории Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.