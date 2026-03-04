Водителей предупредили о новой схеме интернет-мошенничества

В последнее время в социальных сетях распространяются рекламные объявления и сообщения, в которых гражданам направляются SMS-уведомления о якобы имеющейся задолженности по административным штрафам за транспортные средства с последующим перенаправлением на фальшивые интернет-страницы. Одной из таких страниц является "asanpayex.cc/az".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении к гражданам Главного управления государственной дорожной полиции.

"Указанный интернет-ресурс не имеет никакого отношения к государственным органам и официальным платежным системам. Просим граждан не доверять подобным фальшивым страницам и не делиться на таких платформах своими персональными данными и банковскими реквизитами.

Еще раз напоминаем, что проверка информации об административных штрафах и осуществление их оплаты должны проводиться исключительно через официальные государственные платформы", - подчеркивается в сообщении.