Предпраздничные цены на бакинском рынке

Впереди праздники Рамазан и Новруз. В преддверии праздников внимание привлекают цены, наблюдаемые на рынках.

Как передает Day.Az, в связи с этим корреспондент Milli.Az побывал на одном из самых известных рынков Баку - "8-й километр" - и поинтересовался ценами.

На рынке говядина предлагается по 17,50 маната, баранина - по 21,50 маната. Бройлерная курица стоит 4,50 маната, в разделанном виде - 6-7 манатов. Домашняя курица в зависимости от веса продается по 8, 10 и 12 манатов.

Бананы стоят 3,50 маната, яблоки - 2 маната, груши - 2,50 маната. Пучок зелени предлагается по 0,20 маната.

Картофель иранского сорта стоит 1,50 маната. Гедабекский картофель варьируется в пределах 1,60-1,80 маната.

Что касается орехов, ядра грецкого ореха стоят 15-18 манатов, ядра фундука - 22-24 маната. Грецкий орех в скорлупе продается по 8 манатов, фундук в скорлупе - по 10 манатов. Каштаны стоят 12 манатов, габалинские каштаны - 14 манатов.

Цена на рис составляет 4 маната.

По словам продавцов, по мере приближения праздников покупательская активность возрастает, и по некоторым товарам возможны колебания цен.