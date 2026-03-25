Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Греции
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Греческой Республики Константиносу Тасуласу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Грецией в интересах наших народов и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Греции - благополучия и процветания".
