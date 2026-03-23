Земля поглощает рекордное количество тепла

Планета Земля накапливает тепло быстрее, чем когда-либо прежде, что свидетельствует о нарастающем дисбалансе в глобальной климатической системе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, к такому выводу приходит издание Euractiv со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Подавляющая часть избыточной энергии, возникающей из-за глобального потепления, аккумулируется океанами, отмечается в публикации. По оценкам ВМО, более 90% дополнительного тепла поглощается именно ими, тогда как на сушу приходится около 5%, а на атмосферу - лишь около 1%.

В Euractiv подчеркивают, что такая структура распределения тепла временно "смягчает" рост температуры воздуха, однако одновременно усиливает долгосрочные риски. Накопление энергии в океанах приводит к их прогреву до рекордных уровней, что, в свою очередь, влияет на циркуляцию водных масс, ускоряет повышение уровня моря и усиливает экстремальные погодные явления.

Авторы статьи обращают внимание, что наблюдаемый энергетический дисбаланс напрямую связан с деятельностью человека - прежде всего с выбросами парниковых газов при сжигании ископаемого топлива и вырубкой лесов. Эти процессы нарушают естественный баланс между поступающей и отражаемой Землей энергией.

В материале также указывается, что, несмотря на относительно небольшую долю тепла, приходящуюся на атмосферу, именно она определяет рост глобальных температур, фиксируемых на поверхности планеты. ВМО предупреждает: даже этот "небольшой" вклад уже приводит к учащению волн жары, засух, сильных осадков и других экстремальных явлений.

Euractiv подчеркивает, что текущие тенденции свидетельствуют об ускорении климатических изменений. Увеличение объемов аккумулируемого тепла рассматривается как один из ключевых индикаторов углубляющегося климатического кризиса.

Таким образом, в публикации делается вывод: хотя значительная часть избыточного тепла пока скрыта в океанах, его последствия уже ощущаются по всему миру. ВМО призывает к срочным мерам по сокращению выбросов, поскольку дальнейшее накопление энергии в климатической системе может привести к еще более серьезным и необратимым изменениям.