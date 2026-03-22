МЧС призвало соблюдать правила безопасности при новрузских кострах

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с обеспечением пожарной безопасности в период организации новрузских праздников.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"Несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям масштабную разъяснительную работу по обеспечению пожарной безопасности в период организации новрузских праздников, в том числе по правилам разжигания костров, с сожалением приходится отметить, что из-за несоблюдения правил некоторыми гражданами продолжают фиксироваться нежелательные происшествия.

Так, при разжигании костров допускаются грубые нарушения - неправильно выбираются объём и высота дров, костры разводятся на опасном расстоянии от зданий и сооружений, а также используется бензин и другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости. В результате происходят пожары и взрывы, которые наносят серьёзный ущерб жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде.

Отмечается, что нарушение правил пожарной безопасности влечёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Азербайджанской Республики, и в отношении лиц, допускающих такие нарушения, применяются соответствующие административные меры.

Учитывая изложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности во время новрузских мероприятий, в том числе при разжигании праздничных костров".

