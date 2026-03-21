Взрыв при зажигании костра в Сумгайыте: пострадали 10 человек - ВИДЕО
22:50
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве во время разжигания костра на пересечении 7-го, 8-го и 12-го микрорайонов города Сумгайыт.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В ходе первоначальной оценки обстановки на месте было установлено, что взрыв произошел в момент, когда граждане пытались разжечь костер бензином.
В результате происшествия пострадали в общей сложности 10 человек, в том числе 8 детей.
Силами МЧС на месте были приняты необходимые меры безопасности, в том числе предотвращено распространение огня от костра.
По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.
22:39
В городе Сумгайыт более 10 детей получили травмы в результате взрыва горючего вещества, брошенного в костёр.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NOCOMMENT.az, пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, их состояние находится под контролем.
По факту происшествия проводится расследование.
