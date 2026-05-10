Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня исполняется 103 года со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители общественности страны приходят в Аллею почетного захоронения в Баку, чтобы посетить могилу общенационального лидера и выразить свое глубокое уважение и почтение его памяти.

Среди них ветераны Отечественной войны Азербайджана, военнослужащие, представители государственных организаций, деятели науки и культуры, ветераны войны и труда.

Многочисленные посетители Аллеи почетного захоронения возлагают букеты цветов на могилу общенационального лидера.

