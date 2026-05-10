https://news.day.az/society/1833484.html Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО Сегодня исполняется 103 года со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители общественности страны приходят в Аллею почетного захоронения в Баку, чтобы посетить могилу общенационального лидера и выразить свое глубокое уважение и почтение его памяти.
Азербайджанский народ чтит память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Сегодня исполняется 103 года со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представители общественности страны приходят в Аллею почетного захоронения в Баку, чтобы посетить могилу общенационального лидера и выразить свое глубокое уважение и почтение его памяти.
Среди них ветераны Отечественной войны Азербайджана, военнослужащие, представители государственных организаций, деятели науки и культуры, ветераны войны и труда.
Многочисленные посетители Аллеи почетного захоронения возлагают букеты цветов на могилу общенационального лидера.
ФОТО - Ариф Гулузаде
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре