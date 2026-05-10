Сегодня – 103-я годовщина со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

Сегодня исполняется 103 года со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Возглавив Азербайджан в 1969 году, Гейдар Алиев в кратчайшие сроки стал человеком, с которым народ связал свои ожидания и надежды. Это был осознанный выбор народа, увидевшего в Общенациональном лидере политическую волю и способность отстаивать интересы республики. В годы его руководства Азербайджанская ССР вышла за рамки роли сырьевого придатка и превратилась в динамично развивающийся республику с индустриальным потенциалом и заметным ростом уровня жизни. Будучи первым секретарем ЦК, Гейдар Алиев не только модернизировал экономику, но и создал условия для развития национальной культуры, обеспечив ей выход за пределы республики - на всесоюзный и международный уровень. К числу ключевых заслуг Общенационального лидера относится восстановление статуса азербайджанского языка и укрепление национального самосознания. Именно им была сформулирована концепция азербайджанства, и до конца своих дней он неизменно подчеркивал: "Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец".

В своей инаугурационной речи 1998 года Гейдар Алиев обозначил стратегическое видение будущего страны:

"Мы хотим, чтобы в XXI век Азербайджан вступил как мощное, независимое государство. Мы хотим создать более счастливую жизнь для будущих поколений. Азербайджан будет развиваться как свободная демократическая страна и в месте соприкосновения Европы и Азии сыграет свою историческую роль".

Эта линия прослеживалась на протяжении всей политической карьеры Гейдара Алиева. И в период руководства советским Азербайджаном, и после возвращения к власти в 1993 году он последовательно формировал основы государственности, ориентированной на долгосрочную стабильность и развитие. Гейдар Алиев воспринимался азербайджанским народом как единственный человек, способный спасти страну - остановить деструктивные процессы, стабилизировать ситуацию и противостоять внешнему давлению. В один из самых сложных периодов Гейдар Алиев смог предотвратить гражданское противостояние и остановить войну в Карабахе. В то же время Азербайджан начал выстраивать сеть международных партнерств, а подписание "Контракта века" стало поворотным моментом, определившим экономическую траекторию страны. Этот проект не только привлек крупные инвестиции, но и изменил геополитическое значение Азербайджана, заложив основу его дальнейшего роста.

Сегодня Азербайджан - сильное, авторитетное, по-настоящему независимое государство, полностью восстановившее свой суверенитет. Историю побед и успехов Азербайджана сегодня пишет Президент Ильхам Алиев. Под его руководством построена сильная экономика и победоносная армия, выстроен международный имидж и авторитет Азербайджана - составляющие, благодаря которым был положен конец армянской оккупации. Азербайджанский народ объединился вокруг Президента Ильхама Алиева так же, как десятилетия назад - вокруг Общенационального лидера Гейдара Алиева. "Укрепление государственности, реформы, развитие - все в Азербайджане связано с его именем. И мы горды тем, что продолжаем его дело. В своем политическом завещании незадолго до его кончины он, обращаясь к азербайджанскому народу, сказал: "То, что мне не удалось сделать, сделают мои последователи". Мы, его последователи, горды тем, что воплотили в жизнь все его заветы и, в первую очередь, восстановили историческую справедливость, восстановили территориальную целостность Азербайджана", - отмечал Президент Ильхам Алиев на открытии площади Гейдара Алиева в Ташкенте в июне 2022 года.

По прошествии лет становится по-настоящему виден масштаб а также историческая значимость решений, принятых Гейдаром Алиевым десятилетия назад. Современный Азербайджан - признанный лидер региона. Именно такой хотел видеть нашу страну Общенациональный лидер.