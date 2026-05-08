HONOR делает флагман доступным: серия 600 с 200MP камерой и AI-видео

Глобальный технологический бренд HONOR представил в Азербайджане серию HONOR 600, которая меняет правила игры в премиальном среднем сегменте. Новые устройства объединяют передовые AI-возможности, флагманскую камеру и рекордную автономность, предлагая пользователям уровень технологий, ранее доступный только в топовых моделях.

Как передает Day.Az, ключевой инновацией стала технология AI Image to Video 2.0, позволяющая превращать фотографии в динамичные видеоролики с помощью текстовых команд. Пользователи могут задавать сценарий, стиль и даже начальный и финальный кадр, создавая уникальный визуальный контент за считанные секунды. Это открывает новую эру мобильного сторителлинга.

Особое внимание в серии уделено камере, которая становится одним из главных конкурентных преимуществ устройства. HONOR 600 оснащен 200-мегапиксельной Ultra-Clear Night Camera с крупным сенсором 1/1.4", обеспечивающим повышенную светочувствительность и детализацию даже в сложных условиях съемки. Технология объединения пикселей (16-в-1) формирует сверхкрупные пиксели, позволяя получать яркие и четкие снимки ночью.

Интеллектуальная архитектура обработки изображений AiMAGE дополняется AI-алгоритмами нового поколения, включая улучшенную ночную съемку, портреты с натуральным боке и расширенные возможности зума. Версия HONOR 600 Pro получила дополнительный 50MP перископический телеобъектив с увеличением до 120x, что позволяет фиксировать детали на большом расстоянии без потери качества.

Дополнительно система камеры поддерживает:

AI Enhanced Night Photography (0.6-10x)

AI Night Portrait с эффектами боке

AI Super Zoom 2.0

SuperMoon 2.0 для съемки луны и удалённых объектов

Стабилизация изображения реализована на уровне, сравнимом с профессиональными решениями, что обеспечивает четкость даже при съемке с рук.

Несмотря на мощные характеристики, смартфоны сохраняют тонкий и премиальный дизайн и оснащены аккумулятором емкостью 7000 мА·ч, обеспечивающим до двух дней активного использования. Поддерживается быстрая зарядка 80W, а в Pro-версии - беспроводная зарядка.

За производительность отвечают Snapdragon 7 Gen 4 в HONOR 600 и флагманский Snapdragon 8 Elite в HONOR 600 Pro, обеспечивая высокую скорость и плавность работы в любых сценариях.

Дополнительным преимуществом стала интеграция с экосистемой Apple, включая синхронизацию уведомлений и обмен файлами, а также AI-ассистент на базе Google Gemini.

Серия HONOR 600 доступна в Азербайджане с 8 мая через ведущие розничные сети страны: Irşad, Kontakt Home, Baku Electronics, Soliton, Birmarket, Smart Electronics, а также в дилерских магазинах Azercell.

Цены и специальные предложения:

HONOR 600 представлен в версиях 8 ГБ + 256 ГБ (1399,99 AZN) и 8 ГБ + 512 ГБ (1599,99 AZN).

HONOR 600 Pro доступен в конфигурациях 12 ГБ + 256 ГБ (2099 AZN) и 12 ГБ + 512 ГБ (2299 AZN).

С 8 по 31 мая действует специальное предложение: при покупке HONOR 600 - в подарок смарт-часы HONOR CHOICE Watch 2i, а при покупке HONOR 600 Pro - HONOR CHOICE Watch 2 Pro.