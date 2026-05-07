Маскот в Японии стал звездой футбольного матча

Перед матчем японской J2/J3-Лиги между командами "Нара" и "Осака" на стадионе прошел показательный мастер-класс пожарных служб, однако главным героем мероприятия неожиданно стал клубный маскот, сообщает Day.Az.

Во время демонстрации маскот команды "Нара" неожиданно схватил пожарный брандспойт и устроил настоящее шоу для зрителей.

Забавный момент быстро развеселил болельщиков на трибунах, а видео моментально разошлось по соцсетям.