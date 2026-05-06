Вот как меняют срок годности продуктов

Распространенное в социальных сетях видео вызвало широкий общественный резонанс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на опубликованных кадрах видно, что срок годности напитка был изменен. На видео зафиксировано, как прежняя дата на упаковке стирается и на ее месте указывается новая, что привлекло внимание пользователей.

Ролик быстро распространился в сети и вызвал многочисленные комментарии. Пользователи расценили произошедшее как нарушение прав потребителей и выразили свое недовольство. Другие отметили, что важно установить, где и при каких обстоятельствах были сняты эти кадры.

Эксперты подчеркивают, что умышленное изменение срока годности продукции противоречит законодательству и может представлять серьёзную угрозу для здоровья людей. Гражданам, столкнувшимся с подобными случаями, рекомендуется обращаться в соответствующие органы.

