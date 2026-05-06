Азербайджан поднялся на 21 ступень в мировом рейтинге "Национальный индекс кибербезопасности"

Азербайджан значительно укрепил свои международные позиции в сфере кибербезопасности. Страна поднялась на 21 ступень в Национальном индексе кибербезопасности (NCSI), переместившись с 52-го на 31-е место.

Согласно информации, показатель нашей страны в международном индексе, подготовленном e-Governance Academy, вырос с 75,83 до 83,33 балла.

NCSI охватывает более 100 стран и считается одним из самых надежных международных инструментов измерения в области кибербезопасности. Индекс оценивает не только технические возможности, но и правовую базу, управленческие способности и уровень национальной готовности. Оценка, проведенная NCSI по 12 основным направлениям и 49 индикаторам, показывает, что Азербайджан добился заметного прогресса в направлениях оперативного реагирования на киберугрозы, формирования национальной политики, институциональных возможностей и международного сотрудничества.

Этот успех стал результатом реализуемой в Азербайджане целенаправленной государственной политики. Стратегические решения, направленные на укрепление кибербезопасности, цифровой экономики и электронного управления, значительно повысили конкурентоспособность нашей страны на международной арене.

Кроме того, позиции страны в этой сфере коренным образом изменили государственные инвестиции в область кибербезопасности, внимание, уделяемое подготовке специалистов, и комплексные меры по защите критической информационной инфраструктуры. Последовательные шаги, предпринятые в последние годы для совершенствования национального законодательства в данной сфере, создания специализированных структур и расширения международного партнерства, также являются факторами, обусловившими этот успех.