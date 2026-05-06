Иран предупредил США
Иран предупредил США
МИД Ирана опубликовал в Telegram-канале заявление, в котором предупредил США о последствиях в том случае, если Вашингтон продолжит размещать на территории ОАЭ свои военные базы.
"Предупреждаем о серьезных последствиях этой ситуации для безопасности и стабильности региона", - говорится в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Кроме того, внешнеполитическое ведомство осудило "подрывные действия" властей в Абу-Даби и их сговор с враждебными сторонами.
