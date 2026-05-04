Азербайджан и Growth Lab обсудили сотрудничество в сфере макроэкономической политики

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Growth Lab в сфере макроэкономической политики.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство финансов Азербайджана

Отмечается, что первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией Гарвардского университета, возглавляемой директором центра Growth Lab профессором Рикардо Хаусманом.

"В ходе встречи были рассмотрены текущие отношения сотрудничества в рамках реализуемого с Гарвардским университетом исследовательского и образовательного проекта, а также совместная аналитическая деятельность в области макроэкономической политики, фискальной системы и экономического развития.

А.Керимов проинформировал о макроэкономической ситуации в стране и прогнозах на 2025-2026 годы, отметив, что экономический рост в основном формируется за счёт ненефтяного сектора, а инфляция демонстрирует относительно стабильную динамику. Было подчеркнуто, что в рамках укрепления фискальной системы в стране определены целевые показатели по ненефтяному дефициту и соотношению государственного долга к ВВП в рамках бюджетных правил, а также предпринимаются последовательные шаги по сохранению активов Нефтяного фонда и увеличению ненефтяных доходов.

Согласно информации, А.Керимов также отметил, что последовательная реализация фискальных реформ имеет важное значение для укрепления устойчивости государственных финансов и обеспечения среднесрочной макроэкономической стабильности.

"В свою очередь, Р. Хаусман отметил устойчивый характер сотрудничества с Азербайджаном, подчеркнув, что совместная аналитическая работа способствует более глубокому анализу направлений экономического развития страны и формированию эффективных экономических решений.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по аналитическим отчетам, подготовленным центром Growth Lab, обсуждены результаты проведённых исследований, а также представленные выводы и рекомендации", - сообщает минфин.

Подчеркивается, что стороны отметили важность продолжения совместных исследований в целях обеспечения устойчивости макроэкономической политики, укрепления фискальной и монетарной стабильности, а также улучшения инвестиционного климата и расширения доступа к финансовым ресурсам.