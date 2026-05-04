На Кавказском инвестфоруме представлены инвестиционная среда и экономические реформы Азербайджана

Заместитель министра экономики Азербайджана Азер Байрамов проинформировал о благоприятной деловой среде и экономических реформах страны на Кавказском инвестиционном форуме, прошедшем в городе Минеральные Воды.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

"В ходе пленарной сессии на тему "Трансформация инвестиционной среды: проектирование будущего в новых реалиях" Азер Байрамов представил информацию о благоприятной бизнес- и инвестиционной среде Азербайджана, возможностях, созданных для инвесторов, а также о действующих налоговых и таможенных льготах. Было отмечено, что страна располагает выгодным географическим положением на пересечении международных транспортных коридоров, в том числе подчеркнута роль Свободной экономической зоны "Алят", индустриальных парков, а также специальных льгот, применяемых для субъектов бизнеса на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыванской Автономной Республике. Отмечены также предпринимаемые шаги по развитию цифровой экономики", - отмечается в информации министерства.

В рамках панельной сессии "Новый бизнес: снижение барьеров и новые подходы к формированию деловой среды" была представлена информация о проводимых в стране реформах по улучшению бизнес-климата, развитии инноваций и стартап-экосистемы, а также международном инвестиционном сотрудничестве.

Подчеркивается, что на панельной сессии "Международная интеграция исламского финансирования: капитал и стратегическое партнерство", организованной в рамках форума, было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение изучению международного опыта в сфере исламского финансирования и внедрению передовых подходов.

В ходе форума обсуждались вопросы развития таких сфер, как инвестиции и финансы, туризм, цифровизация, международное сотрудничество, агропромышленный сектор, торговля, здравоохранение, энергетика, транспорт, инфраструктура, культура и человеческий капитал. Также были проведены панельные сессии по темам финансирования, сельского хозяйства, применения искусственного интеллекта, развития туризма и медицинского туризма.