В Турции увеличилось число сверхбогатых людей на фоне экономического кризиса.

Как передает Day.Az, cогласно отчету Knight Frank о состоянии богатых людей за 2026 г., в Турции зафиксирован рекордный рост числа "сверхбогатых" людей, обладающих состоянием более $30 млн, что совпало с глубоким экономическим кризисом и увеличением разрыва в распределении доходов.

Число таких людей в Турции за последние пять лет выросло на 93,5%. Это колоссальный рост, который привел к увеличению их числа с 2 174 до 4 208 человек, что делает Турцию третьей страной в мире по темпам роста числа сверхбогатых людей.

Прогнозы отчета предсказывают, что число сверхбогатых в Турции продолжит расти и к 2031 г. достигнет 4.772 человек - увеличение примерно на 13%.

Лидерами по темпам роста стали Польша (+109%) и Катар (+107%), а за Турцией следует Румыния с ростом на 93%.