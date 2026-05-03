Израиль одобрил покупку у США новых эскадрилий истребителей

Израиля получат две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA американского производства. Приобретение двух крупных партий этих самолетов одобрила министерская комиссия по закупкам вооружений, сообщила пресс-служба израильского Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В заявлении не уточняется количество одобренных к приобретению машин и сумма сделок. В нем говорится лишь, что речь идет о "десятках миллиардов шекелей". Для ВВС Израиля это будет четвертая эскадрилья F-35 (производитель - Lockheed Martin) и вторая эскадрилья F-15IA (производитель - Boeing). Контракты на их поставки включают в себя работы по интеграции самолетов в системы ВВС Израиля, всестороннее обслуживание, снабжение запчастями и логистическую поддержку, отметили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что эти закупки - первый этап реализации десятилетней программы создания в Израиле максимально самодостаточного военно-промышленного комплекса. Этот план премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху представил в конце 2025 года, на него выделен бюджет общим объемом 350 млрд шекелей ($118,9 млрд).

"Закупки F-35 и F-15IA занимают центральное место в плане "Щит Израиля", призванного обеспечить Армии обороны Израиля долгосрочное качественное превосходство. В рамках этого плана ВВС Израиля должны совершить крупный технологический рывок, внедрив возможности автономного полета, системы обороны нового поколения и обеспечив доминирование израильских вооруженных сил в космосе как в оборонительных, так и в наступательных целях", - прокомментировал решение министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Наша миссия ясна: обеспечить Армию обороны Израиля инструментами, возможностями и силой, чтобы она могла действовать в любом месте и в любое время. Мы продолжим инвестировать, укрепляться и опережать наших врагов, чтобы обеспечить безопасность Израиля сегодня и в будущем", - отметил он.