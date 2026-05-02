Жестокие столкновения в Лионе

Жестокие столкновения произошли во французском Лионе, где полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона демонстрации в День труда.

В этом году первомайский марш организовали несколько профсоюзов и политических партий, которые призывают к единству "для победы над ультраправыми" и для решения проблем, связанных с "рост цен на топливо и стагнацией заработной платы".

