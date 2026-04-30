"Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство

Бакинский "Нефтчи" и агдамский "Карабах" выдали драматичную концовку в перенесенном матче 21-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча, прошедшая на стадионе Palms Sports Arena, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 55-й минуте, когда Эмиль Сафаров вывел "Нефтчи" вперёд. Ближе к концовке "Карабах" сумел отыграться: на 85-й минуте после прострела с фланга защитник Эльвин Бадалов срезал мяч в собственные ворота.

Однако последнее слово осталось за бакинцами. Уже в компенсированное время, на 90+1-й минуте, Бассала Самбу поразил ворота соперника и принёс "Нефтчи" важную победу.

Отметим, что победа бакинцев лишила "Карабах" последних теоретических шансов в борьбе за чемпионство, автоматически сделав "Сабах" досрочным чемпионом Азербайджана за четыре тура до финиша.