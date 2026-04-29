Утверждено Соглашение о сотрудничестве между министерством цифрового развития и транспорта и Международным союзом электросвязи (МСЭ) о создании Регионального центра акселерации МСЭ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, утверждено "Соглашение о сотрудничестве между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Международным союзом электросвязи (МСЭ) о создании Регионального центра акселерации МСЭ", подписанное 30 октября 2025 года в Женеве и 14 ноября того же года в Баку.

После вступления соглашения в силу министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно уведомить Международный союз электросвязи о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.