Эльчин Амирбеков встретился в Ватикане с представителями Святого Престола

В рамках рабочей поездки в Ватикан специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречи с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами и международными организациями (министром иностранных дел) архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х сообщает посольство Азербайджана при Святом Престоле.

Отмечается, что обсуждения были посвящены двусторонним отношениям между Азербайджаном и Ватиканом, их успешному развитию в политической и гуманитарной сферах, а также перспективам мира и стабильности на Южном Кавказе, вопросам региональной безопасности и другим темам, представляющим взаимный интерес.