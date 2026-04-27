Полузащитнику "Карабаха" грозит максимальное наказание от АФФА

Полузащитнику "Карабаха" Марко Янковичу грозит серьезное наказание по итогам ответного матча полуфинала Кубка Азербайджана против ФК "Сабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на teleqraf.az, данный вопрос будет рассмотрен завтра на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциация футбольных федераций Азербайджана.

По информации источника, после финального свистка Янкович в тоннеле по дороге в раздевалки агрессивно отреагировал на решения главного арбитра встречи Равана Гамзазаде. В первую очередь комитет рассмотрит удаление игрока уже после окончания матча - как сообщается, хавбек получил вторую желтую карточку за протесты в адрес судьи.

За данный эпизод футболисту может грозить дисквалификация на один матч, а клубу - штраф в размере 2500 манатов. Однако наиболее серьезные последствия связаны с обвинениями в давлении, угрозах и агрессивном поведении по отношению к арбитру в подтрибунном помещении.

Согласно регламенту, за подобные нарушения предусмотрено наказание от четырех до восьми матчей дисквалификации. По данным источника, АФФА может применить максимальную санкцию - восемь игр вне состава. Дополнительно клуб рискует получить еще один штраф - на сумму 8000 манатов.

Если санкции будут суммированы, общее наказание может достигнуть девяти матчей. В таком случае Янкович рискует пропустить значительную часть следующего сезона, включая кубковые встречи.

Отметим, что действующее соглашение футболиста с "Карабахом" рассчитано до лета 2027 года. Окончательное решение ожидается после заседания дисциплинарного органа АФФА.