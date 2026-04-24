Марко Янкович напал на арбитра после матча "Карабах" - "Сабах"

Полузащитник "Карабаха" Марко Янкович оказался в центре скандала после матча с "Сабахом" в полуфинале Кубка Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, кадры произошедшего были распространены телеканалом CBC Sport. Инцидент произошел после завершения встречи, в которой "Карабах" уступил со счетом 1:2.

Футболист остался недоволен работой арбитра Равана Гамзезаде, особенно эпизодом на 90+6-й минуте, когда не был назначен пенальти.

Сразу после финального свистка Янкович выбежал к судьям на поле, за что получил красную карточку, после чего был выведен сотрудниками безопасности. Однако на этом инцидент не завершился.

В туннеле, ведущем в раздевалки, игрок вновь попытался атаковать арбитров и даже намеревался нанести удар. Успокоить его смог главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, после чего футболиста отстранили от судей при помощи полиции.

Отмечается, что в тот же день в инциденте также участвовали Торал Байрамов, Джони Монтиель и Муса Гурбанлы, которые также выражали недовольство судейством.