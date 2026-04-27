Стало известно, когда будут объявлены результаты выпускного экзамена

Обнародованы правильные ответы (эталоны) тестовых заданий, использованных на выпускном экзамене по уровню общего (9-летнего) среднего образования, состоявшемся 26 апреля.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, с правильными ответами на закрытые тестовые задания, а также на задания открытого типа, требующие кодирования, можно ознакомиться на сайте Центра.

Отмечается, что проверка заданий открытого типа, требующих письменного ответа, занимает время, в связи с чем результаты планируется объявить через 6 недель.