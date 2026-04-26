Ликвидаторы из Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

40 лет назад, 26 апреля 1986 года взорвался 4-й реактор Чернобыльской АЭС. Это была крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики, крупнейшая техногенная катастрофа. От радиации пострадали значительные территории Украины, Беларуси, России, повышение радиационного фона отмечалось в некоторых странах Европы, на Южном Кавказе. Несмотря на строительство двух саркофагов над поврежденным реактором, 30-километровая зона отчуждения, созданная вокруг АЭС, все еще остается опасной для жизни человека. Это мертвая зона, и таковой она будет оставаться еще очень и очень долго, как минимум несколько сотен лет. Потому что полураспад одних опасных веществ ведет к образованию других - еще более опасных, в частности америция, на полное устранение которого из почвы, как утверждают ученые, потребуются тысячи лет.

В ликвидации последствий аварии принимали участие более 650 тысяч человек, однако правда о радиационной угрозе не раскрывалась до конца вплоть до распада СССР. Не знали всей правды только советские граждане, в других странах же новость об аварии в Чернобыле вызвала волну протестов против атомной энергетики. С 1986 по 2002 год в Западной Европе и Северной Америке не было построено ни одной новой АЭС.

Тем временем в Советском Союзе умирали люди. Радиация была невидимым врагом, а власти не раскрывали правды. В течение первых недель после аварии от лучевой болезни скончался 31 человек из числа участвовавших в ликвидации. А в зону продолжали направлять все новые и новые группы военнослужащих.

Взрыв реактора вызвал масштабный пожар, его тушили десять дней, и все это время продолжался выброс запредельно высокой радиации. Советское руководство скрыло факт серьезности аварии, в Киеве 1 мая не была отменена праздничная демонстрация. О случившемся официально объявили только девять дней спустя, и люди продолжали жить под воздействием радиации. Москва была вынуждена сказать правду только после того, как повышенный уровень радиации был зафиксирован в Швеции. Пришлось признаваться. Началась эвакуация населения. После ее завершения бульдозерами были разрушены множество населенных пунктов. Сделано это было для того, чтобы люди не могли вернуться в опасную зону и не выносили оттуда подвергшееся облучению имущество. Хотя покидающим зону гражданам говорили, что они скоро вернутся, те, кто принимал решения, знали, что к чему.

Секретность, присущая советским временам, сыграла роковую роль в аварии 26 апреля 1986 года. Причиной аварии, как было установлено позднее, стали засекреченные недостатки в конструкции энергоблока, что делало аварию неизбежной.

Ликвидация последствий чернобыльской аварии продолжалась 206 дней. Был построен саркофаг. Через несколько лет появились сообщения о том, что построенное наскоро и отделяющее окружающую среду от смертельной радиации сооружение дает трещины. В 2019 году над разрушенным 4-м энергоблоком был построен новый саркофаг, рассчитанный на 100 лет. В проекте принимали участие около 40 стран. Авария в Чернобыле была катастрофой континентального и даже мирового значения, в устранении угрозы заинтересованы все.

Точной статистики общего числа скончавшихся на сегодня от последствий радиации ликвидаторов нет. Но известно, что только в одном Азербайджане уже скончались несколько тысяч человек. Остальные из около восьми тысяч граждан, отправленных на ликвидацию из Азербайджана, страдают от проблем, оставшихся с конца 80-х.

Азербайджанская ССР находилась на пятом месте по количеству отправленных в зону аварии ликвидаторов. Первые строчки занимали РСФСР, Украина, Беларусь и Казахстан. Для сравнения - из Армении в мертвую зону было направлено три тысячи человек.

Председатель Общественного объединения "Союз инвалидов Чернобыля" Миргасан Гасанов говорит, что чернобыльцы никогда не нуждались в гуманитарной помощи, они нуждались в государственной и моральной поддержке.

"Это история и нашего народа, сказал Гасанов в беседе с Day.Az. - Хотя авария произошла в советские времена и отправляла нас туда советская власть, тысячи азербайджанцев принимали участие в ликвидации крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века, потеряли здоровье и жизни. Это была и наша проблема. Кто-то думает, что Чернобыль закончился с прекращением существования СССР. Но это не так".

Основные работы проводились в направлении локализации эпицентра. Вначале туда направили пожарных. Когда выяснилось, что люди получили запредельное облучение, решили использовать роботов. Радиоуправляемые механизмы не справились с задачей - приближаясь к месту аварии, они выходили из строя из-за радиации. Поэтому было принято решение отправить в опасную зону солдат. Военнослужащие не задают вопросов, они идут туда, куда их направят.

Мы были солдатами-срочниками. Нам было по 18-20 лет. Я служил во внутренних войсках. Мы не понимали, где находимся, ничего не знали об угрозе. Мы не знали, что такое радиация. Нас не информировали об угрозе, и мы продолжали работать в опасной зоне, участвовали в совершенно необдуманных на первых порах операциях. Не оправдали себя и разработанные учеными правила защиты в подобных ситуациях.

Мы помогали в эвакуации местных жителей. Нам говорили, что люди скоро вернутся. Это был прием, призванный ввести общественность в заблуждение. Поэтому все, кто работал в 30-километровой зоне, ни о чем не подозревая, ели плоды тамошней земли. Лично я находился в опасной зоне полтора года. Многие провели там четыре года, и никто не говорил нам, что сделала с нами радиация. Мы болели, ходили по врачам, но каждый раз вердикт был "совершенно здоровы". Мы носили на себе специальные дозиметры, у нас каждый месяц брали кровь. Только когда уровень полученной радиации превышал допустимые нормы, солдата отправляли подальше от зоны. Такое же решение было принято и насчет меня. Состояние было настолько серьезным, что было принято решение меня комиссовать.

Ликвидаторы возвращались, создавали семьи, а многие уже были женаты. У них рождались дети, и во многих случаях полученная в Чернобыле радиация сказывалась и на детях. За первые четыре года после аварии погибло от радиации много молодых ребят. Медицина не была к этому готова. До сих пор не могу забыть страшный момент, когда один из солдат вытирался после умывания и у него сошла кожа со лба и части головы...

В зоне мы находились и под психологическим прессингом. Когда мы поняли, что эвакуированное население никогда не вернется, у нас началась паника. Представьте - город, село, стоят дома, магазины полные товаров. Большое пространство, на котором есть все кроме людей. Пустота. Мертвые города и села. Психологически это очень на нас действовало. Многие не выдерживали и совершали самоубийства. Пытались бежать, но зона была оцеплена. Психологического прессинга добавляли и непонятно как попадающие в зону материалы, в которых было написано об ожидающих нас мутациях, о том, что у нас нет будущего. Чья это была провокация, не знаем до сих пор, но представьте, как это сказывалось на нас.

Я сам постоянно обращался к врачам. Перенес не одну операцию. Проблемы со здоровьем продолжаются по сей день. Они не видны внешне, и мало кто знает, что я живу на гормональных средствах.

Когда 26 апреля 1990 года создавался наш Союз чернобыльцев, среди его членов еще не было никого, кто получил официальный статус инвалида. Мы обратились в Совет министров, и 20 мая 1990 года было принято первое постановление, определяющее статус ликвидаторов и некоторые льготы для чернобыльцев. Но была большая проблема - льготами можно было воспользоваться только в том случае, если имеешь инвалидность, а чтобы ее получить, необходимо было получить заключение о связи своего заболевания с чернобыльской аварией. Всесоюзная экспертная комиссия находилась в Киеве и работала только один день в году. Представляете? В этот день туда стекались сотни тысяч чернобыльцев со всей страны. Рассмотреть все дела за день было нереально и всем, кто не успел, приходилось ждать целый год следующей комиссии. Это было издевательство.

Для нас проблема решилась, когда в 1991 году мы добились - единственными среди советских республик - создания национальной экспертной комиссии при Минздраве Азербайджана. Правда, инвалидность давалась только на год, а через год надо было ее подтверждать. Но и это продлилось недолго. В 1992 году, когда к власти пришел Народный Фронт, нам заявили, что "мы вас в Чернобыль не направляли и никаких льгот давать не будем". Нам говорили: что вы вообще там делали? Такое же "уважительное" отношение было к ветеранам Второй мировой войны и Афганистана. Мы не сдавались, ходили по инстанциям, подготовили проект, передали его в парламент. А потом нам сказали, что в здании парламента произошел пожар, и наш проект сгорел.

Это был очень трудный период. Многие за время этой борьбы скончались, у чернобыльцев рождались больные дети, а никакой поддержки не было.

Закон о чернобыльцах был принят только после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Когда он находился в Нахчыване, там был принят закон, предоставляющий чернобыльцам инвалидность пожизненно. После его возвращения к власти в Азербайджане, чернобыльцы и из других регионов страны получили инвалидность пожизненно. И больше о нас не забывали, никто больше не говорил нам, что нас туда не посылал. Когда принимался закон о президентских пенсиях ветеранам Первой Карабахской войны, мы обратились к главе государства. И нас услышали.

В 2020 году я обратился к Президенту Ильхаму Алиеву с просьбой включить чернобыльцев в программу жилья для ветеранов и инвалидов войны. После 44-дневной войны я думал, что наш вопрос будет отложен, так как прибавилось много инвалидов и ветеранов, семей шехидов. Я не считал возможным снова поднять этот вопрос в такой ситуации и думал, что нам придется подождать несколько лет. Но в 2021 году Президент подписал указ, по которому и чернобыльцы были включены в эту программу. С тех пор около 450 семей чернобыльцев получили квартиры. Это очень хороший результат, и мы благодарны главе государства.

Все годы руководства Союзом чернобыльцев я постоянно сталкиваюсь с человеческой болью и трагедиями. Не дай бог, чтобы подобное повторилось. Я был в Чернобыле и переживаю его последствия, поэтому всегда выступал за закрытие АЭС в Армении. Если там, не дай бог, произойдет авария, зараженным окажется весь регион. И самое страшное, что последствия таких катастроф остаются на века.

В декабре 2000 года был остановлен последний, 3-й блок Чернобыльской АЭС. По этому поводу было организовано мероприятие, на которое были приглашены представители стран, участвовавших в ликвидации последствий аварии. Я был в составе нашей делегации. Мы поехали в зону, и там я убедился, что за прошедшие годы опасность не стала слабее. На специальном табло в зоне отображается уровень радиации. И в 2000 году радиационный фон был тем же, что и в 1986-м. Эта зона остается мертвой. Там замечательная природа, которая под воздействием радиации стала еще прекраснее. Но жизнь вернется туда еще не скоро...