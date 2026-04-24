В США подсчитали количество потраченных в операции против Ирана ракет

Вооруженные силы США в ходе операции против Ирана использовали более 1000 дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на американских официальных лиц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также, по информации издания, Вашингтон израсходовал от 1500 до 2000 критически важных ракет, предназначенных для систем противовоздушной обороны. В том числе комплексов Patriot и THAAD.

В публикации подчеркивается, что на восстановление запасов может потребоваться до шести лет. В связи с этим в администрации Соединенных Штатов начали обсуждать возможность пересмотра оперативных планов на случай будущих кризисов, утверждается в статье.

Как выяснили журналисты, часть американских чиновников в нынешней ситуации усомнилась в способности США полностью реализовать планы во защите Тайваня в случае конфликта с КНР. Но речь идет только о ближайшем времени, уточнили авторы публикации.