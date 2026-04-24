Стало известно, где пройдет новый раунд переговоров послов Израиля и Ливана

Новый раунд консультаций послов Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэля Лайтера и Нады Хаммаде-Муаввад пройдет в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала телевидения Израиля Барак Равид.

"По словам должностного лица США, президент Трамп поприветствует во второй половине дня послов Израиля и Ливана в Белом доме, где они проведут второй раунд переговоров", - написал он в X.

14 апреля состоялся первый за 43 года раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном. Эта встреча прошла в Вашингтоне с участием госсекретаря США Марко Рубио. На ней стороны были также представлены своими послами в Соединенных Штатах.