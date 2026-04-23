Колыбель джаз-мугама: Дом-музей Вагифа Мустафазаде

Дом-музей посвящен жизни и творчеству азербайджанского джазового композитора и исполнителя Вагифа Мустафазаде (1940-1979). Музей был создан 28 июля 1989 года его матерью Зивяр Алиевой.

Зивяр ханым была одной из первых учениц Узеира Гаджибейли и сыграла важную роль в формировании музыкального вкуса Вагифа Мустафазаде. После ее кончины в 1997 году это дело продолжает двоюродная сестра Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева. В 2004 году Афаг ханым провела в доме-музее капитальный ремонт, и 16 марта 2005 года, по случаю 65-летия со дня рождения композитора, дом-музей вновь распахнул свои двери для посетителей.

Автор концерта для фортепиано и симфонического оркестра, незавершенной симфонии "Мугам", а также многочисленных джазовых композиций и пьес, Вагиф Мустафазаде является основоположником азербайджанской джазовой музыки. Создав синтез нашей национальной музыки - мугама с классическим американским джазом, он заложил основу нового направления, стиля "джаз-мугам".

В музее насчитывается в общей сложности 1241 экспонат, в том числе фотографии, плакаты, диски, документы и личные вещи, отражающие жизнь и творчество композитора. В левом углу экспозиции, состоящей из трех комнат, хранится принадлежавшее Зивяр ханым первое пианино Вагифа - оно же первое пианино его дочери Азизы.