Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал спорный эпизод в концовке полуфинального матча Кубка Азербайджана против "Сабаха".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, специалист остался недоволен решением арбитра в моменте с возможным назначением пенальти.

"Мое мнение может восприниматься по-разному, но и с близкого расстояния, и издалека видно, что мяч попал в руку. Это было очевидное нарушение. Наверное, они дадут объяснение. Такие эпизоды в последние секунды всегда вызывают споры. Как иначе можно трактовать пенальти?" - заявил Гурбанов на пресс-конференции после матча.

Напомним, что "Карабах" уступил "Сабаху" со счетом 1:2 и завершил выступление в Кубке Азербайджана.