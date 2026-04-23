Китайский язык в Азербайджане - новые перспективы для глобального сотрудничества

Автор: Азер Ахмедбейли

Китай сегодня - это сверхдержава и один из лидеров мировой экономики, чье влияние ощущается практически во всем мире. Для Азербайджана углубление связей с Китаем становится одним из основных направлений внешней политики, рассчитанным на долгосрочное взаимодействие, и вполне закономерно, что отношения между странами выведены на уровень стратегического партнерства.

По мере развития отношений между двумя странами заметным становится, прежде всего, расширение экономического взаимодействия, которое начинает приобретать системный характер.

Экономическое присутствие Китая в Азербайджане можно свести к трем направлениям.

Первое - это торговля и поставки. Товарооборот между двумя странами в последние годы держится примерно на уровне 3-4 миллиардов долларов в год. Китай стабильно входит в число крупнейших торговых партнеров Азербайджана. Из Китая в страну идет оборудование, техника, электроника, комплектующие. Это устойчивый поток поставок и заказов, что требует постоянного контакта с производителем.

Второе направление - это логистика и транзит. Азербайджан является ключевым транзитным узлом в маршруте, который Китай продвигает в рамках инициативы "Пояс и Путь". Речь идет о Среднем коридоре, и здесь есть конкретные опорные точки: международный морской торговый порт в Аляте и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. После 2022 года поток грузов по этому маршруту заметно вырос, что предполагает регулярное взаимодействие с отправителями, и все чаще эти отправители - китайские компании.

Третье направление - это бизнес-проекты в Азербайджане. Китайские компании постепенно закрепляются в ряде сфер: телекоммуникациях, инженерии, строительстве. Участие китайских подрядчиков требует рабочих контактов на постоянной основе.

Все эти направления сотрудничества формируют спрос на людей, которые понимают китайский язык и контекст. Этот спрос возникает на уровне конкретных задач: в торговле и поставках это техническая документация, спецификации, сервис. В логистике - оформление документов, координация перевозок, взаимодействие с отправителями и получателями. В бизнес-проектах - переговоры и обсуждения, координация на площадке, перевод технических документов.

А теперь важно посмотреть на обратную сторону - на наличие таких кадров.

Еще относительно недавно при контактах с китайскими бизнесменами или подписании контрактов на поставки товаров взаимодействие шло через посредников с использованием английского или русского языков. Это были единичные случаи, и особых трудностей не возникало, хотя такой формат объективно был менее точным и более медленным, особенно в сложных вопросах.

Сейчас, когда уровень взаимодействия заметно возрастает, все чаще требуется прямое общение, которое, естественно, гораздо удобнее и выгоднее, но для этого нужны люди, владеющие языком.

Китайский язык преподается в ряде вузов, с 2011 года в Баку действует Институт Конфуция, существуют программы обмена и обучения в Китае. Но при этом число выпускников с хорошим уровнем языка пока остается ограниченным, а профильных специалистов (экономика + китайский, инженерия + китайский) и того меньше.

Таким образом, китайское присутствие в Азербайджане, будь то торговля, логистика, или бизнес-проекты, во многом упирается в вопрос языка как средства коммуникации. Это сказывается на практической работе - на сроках, деталях и количестве согласований, и в итоге влияет на темпы расширения экономических связей.

А с учетом масштабов китайской экономики вопрос изучения китайского языка выходит за рамки академического интереса и становится вопросом подготовки специалистов для работы с одним из ключевых мировых центров.