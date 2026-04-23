«Желтое золото» Ордубада

Ордубад, напоминающий своими древними кварталами, вековыми чинарами и плодородными садами сказочный мир, является также адресом уникальной культуры застолья. Здесь в каждом доме гостя ждут натуральные продукты, знаменитые ордубадские сладости и ароматный лимон, считающийся символом региона. А стакан чая с лимоном в стакане "армуду" в тени старых чинар достаточен для того, чтобы дополнить гостеприимство и покой этого древнего края.

Климат, песчаная почва и рельеф Ордубада придают выращиваемым здесь лимонам особый вкус и состав, не имеющие аналогов в мире. Житель села Нюснюс Кямал Лютфалиев, много лет занимающийся лимоноводством, сообщил АЗЕРТАДЖ, что ордубадский лимон резко отличается от сортов, выращиваемых в других регионах, как по вкусу, так и по качеству. Это преимущество напрямую связано с природной средой, в которой созревает плод, и каждый, кто его пробует, сразу чувствует эту разницу, передает Day.Az.

Подчеркивая неоценимую пользу лимона для здоровья, наш собеседник отмечает, что употребление воды с лимоном по утрам очищает организм от токсинов и укрепляет иммунную систему. Этот натуральный продукт не только повышает сопротивляемость вирусным заболеваниям, но и играет важную роль в профилактике диабета и других хронических болезней.

Рассказывая о способах размножения лимона, фермер сообщает, что это растение можно размножать как косточками, так и черенками. Ордубадцы же в основном размножают его, снимая определенную часть кожуры лимона и высаживая ее в горшок.

Хотя в летние месяцы лимон любит влагу, количество воды должно быть в меру. В жаркую погоду рекомендуется ежедневный, но умеренный полив. Зимой же полив следует сократить и давать воду примерно раз в 15-20 дней по мере подсыхания почвы.

"В процессе выращивания в основном используются естественные удобрения - навоз, что создает условия для того, чтобы продукт был более натуральным и качественным. В целом, на ордубадский лимон всегда есть покупатель. Лично у меня выращенную продукцию забирают прямо у ворот, даже нет необходимости выносить ее на рынок", - добавляет Кямал Лютфалиев.

Затем наш путь пролегает через знаменитый нахчыванский рынок "57". Продавец Шахин Наибов отмечает, что ордубадский лимон резко отличается от других видов лимонов как условиями выращивания, так и высоким качеством, и воспринимается на рынке как продукт "премиум-класса". По его словам, этот лимон имеет свою духовную ценность. Так, в Ордубаде в знак уважения к самому дорогому гостю разрезают именно местный лимон. Люди покупают этот лимон не только для своего стола, но и в качестве ценного подарка.

Несмотря на то, что сейчас сезон изобилия продукции, цены варьируются от 2 до 6 манатов в зависимости от размера плода. В конце лета и начале осени, когда спрос наиболее высок, цена за одну штуку лимона поднимается до 10 манатов.

Выдающийся ученый, академик Гасан Алиев, посвятивший свою жизнь такой общечеловеческой миссии, как охрана природы и защита природных богатств, подчеркивал: "Самое ценное богатство, дарованное нам природой, - это земля. Земля является не только нашим "кормильцем", но и составляет основу нашего существования. Именно поэтому земля нам дорога, близка и священна... Земля - это Родина". Трудолюбивые жители Ордубада, руководствуясь этими мудрыми словами в своей деятельности, знают цену родной земле и с любовью относятся к дарованным ею благам. Ордубадцы, сохраняющие традицию выращивания лимонов, передающуюся из поколения в поколение на протяжении веков, этим древним ремеслом возносят славу региона и зарабатывают свой честный хлеб.