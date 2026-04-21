Азербайджан и Латвия сближают Балтийский регион и Южный Кавказ

Автор: Ляман Зейналова, Trend

Визит Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Азербайджан 21-23 апреля и проведение латвийско-азербайджанского бизнес-форума проходят на фоне активного расширения двустороннего взаимодействия. Сегодня Азербайджан и Латвия развивают стратегическое сближение Балтийского региона и Южного Кавказа, формируя новый уровень политического диалога, экономического сотрудничества и межрегиональной связности в меняющейся геополитической реальности.

Азербайджан и Латвия создают модель сотрудничества, в которой сочетаются политическое доверие, институциональная устойчивость и растущий интерес бизнеса к практическим проектам в логистике, энергетике, цифровизации и восстановлении инфраструктуры.

Как подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже в эксклюзивном интервью Trend, отношения между странами уже давно вышли на качественно новый уровень: "Более того, с 2017 года эти отношения были повышены до уровня стратегического партнерства, что отражает высокий уровень взаимного доверия и понимания. В нынешней турбулентной геополитической обстановке значение таких стратегических отношений трудно переоценить".

По ее словам, сотрудничество охватывает широкий спектр направлений - от политического диалога до экономических и межчеловеческих контактов.

"Отношения между Латвией и Азербайджаном традиционно носят близкий и конструктивный характер, охватывая высокий уровень политического диалога, межпарламентские обмены, отраслевое сотрудничество, экономические связи и контакты между людьми", - сказала она.

Особое значение, по словам Браже, имеет общая приверженность принципам международного права: "Мы разделяем общее понимание важности Устава ООН, в частности принципов многосторонности, международного права и основанного на правилах международного порядка, а также уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств".

Латвия также подчеркивает свою роль как страны ЕС, содействующей развитию диалога между Азербайджаном и Европейским союзом.

"Мы также приветствуем позитивную динамику в отношениях между ЕС и Азербайджаном, где Латвия, как государство-член ЕС, содействует развитию более тесного диалога и взаимовыгодного практического сотрудничества", - отметила глава МИД Латвии.

Экономическое измерение отношений демонстрирует устойчивый рост и диверсификацию.

В январе-марте текущего года объём взаимной торговли составил 6,083 миллиона долларов США, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Азербайджанский экспорт составил 1,804 миллиона долларов, тогда как поставки из Латвии достигли 4,279 миллиона долларов, увеличившись на 27,1%.

Прямые латвийские инвестиции в экономику Азербайджана в 2025 году составили 6,945 миллиона долларов США, что подтверждает растущий интерес латвийского бизнеса к региону.

Ключевым политико-экономическим событием стало 9-е заседание Межправительственной комиссии в Шуше, где стороны подтвердили приверженность расширению сотрудничества. Подписание итогового протокола 16 апреля 2026 года закрепило институциональную рамку взаимодействия и обозначило широкий спектр перспективных направлений: от агропереработки и лесного хозяйства до цифрового правительства и авиационной логистики.

Отдельно подчеркивается значение диверсификации торговли, расширения инвестиционных возможностей, развития ИКТ, транспортной инфраструктуры и образовательных обменов.

Одним из наиболее перспективных направлений остается транспортно-логистическое сотрудничество, особенно в контексте развития Среднего коридора.

Латвия рассматривает Азербайджан как ключевого партнера на Южном Кавказе и транзитный узел между Азией и Европой. По оценке латвийской стороны, развитие мультимодальных маршрутов через Каспийский регион открывает новые возможности для интеграции портовой инфраструктуры Латвии в евразийские цепочки поставок.

Особый интерес представляет развитие Рижского аэропорта как регионального грузового хаба, а также интеграция портов Латвии в расширенные логистические маршруты. Латвия также подчёркивает потенциал цифровизации транспортных и таможенных процессов как ключевого фактора повышения эффективности коридора.

Латвийские компании всё активнее проявляют интерес к Азербайджану в сфере цифровых технологий, агробизнеса, пищевой промышленности, образования и профессиональных услуг.

Особое значение приобретают институциональные механизмы взаимодействия. Подписание в октябре 2025 года меморандума между Латвийской торгово-промышленной палатой, Национальной конфедерацией предпринимателей (организаций работодателей) Азербайджанской Республики, Каспийским энергетическим клубом и Nordic Business Community Azerbaijan создало новую платформу для бизнес-диалога.

Кроме того, "зеленая" энергетика становится одним из ключевых новых направлений сотрудничества. Латвия рассматривает Азербайджан как перспективного партнера в развитии солнечной и ветровой энергетики, а также в сфере исследований и технологического обмена. Обеспечение инвестиций в устойчивые энергетические мощности, в частности, в выработку электроэнергии из энергии ветра и солнца, рассматривается в качестве стратегического приоритета.

Особое значение в новой архитектуре сотрудничества приобретает фактор региональной стабильности.

Латвия приветствует прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, включая соглашения, достигнутые 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

"Они знаменуют собой значительный прорыв на пути к завершению десятилетий конфликта", - заявила министр иностранных дел Латвии.

Она подчеркнула, что мирное соглашение откроет новые возможности для регионального сотрудничества и взаимосвязанности с Европой.

Латвия выражает готовность участвовать в восстановительных проектах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Речь идет о "зеленых" энергетических зонах, управлении водными ресурсами и отходами, восстановлении инфраструктуры, проектировании и реставрации культурных объектов, а также лесовосстановлении. Особый интерес представляет лесной сектор. Стоит отметить, что 53% территории Латвии покрыто лесами, и у страны есть большой опыт в области лесовосстановления. Латвия может инвестировать в лесное хозяйство в Азербайджане.

Итак, современный этап отношений Азербайджана и Латвии характеризуется переходом от рамочного стратегического партнерства к практической экономической интеграции.

Продолжающаяся динамика сотрудничества закрепляет новую фазу взаимодействия, в которой политический диалог напрямую конвертируется в инвестиционные проекты, инфраструктурные решения и технологическое сотрудничество.

В условиях трансформации международной и региональной архитектуры Азербайджан и Латвия развивают стратегическое сближение Балтийского региона и Южного Кавказа, усиливая роль двустороннего партнерства как связующего звена между двумя регионами и создавая основу для более практико-ориентированного и многопланового сотрудничества в будущем.