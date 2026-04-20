От Голливуда до азербайджанского кино

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Государственного оркестра народных инструментов под названием "Любимые фильмы" под руководством дирижера Илахи Гусейновой, передает Day.Az.

В программе концерта прозвучали музыкальные произведения из известных фильмов мирового и азербайджанского кинематографа (все произведения были аранжированы дирижером специально для оркестра). В программу вошли сочинения таких композиторов, как Генри Манчини, Клаус Бадельт, Эмин Сабитоглу, Фикрет Амиров, Тофиг Гулиев и Джеймс Хорнер, написанные к популярным кино- и анимационным фильмам. Эти произведения были представлены слушателям в самобытной интерпретации с использованием национальных музыкальных инструментов.

Особое место в программе заняли любимые мелодии из кинофильмов, которые давно стали самостоятельными музыкальными хитами. Многие из них узнаются с первых нот и вызывают у слушателей яркие ассоциации с культовыми сценами и героями. Например, лирические темы Генри Манчини ассоциируются с атмосферой классического Голливуда, а музыка Клауса Бадельта напоминает о приключенческом духе современных блокбастеров. Произведения азербайджанских композиторов, таких как Эмин Сабитоглу и Тофиг Гулиев, переносят слушателей в мир отечественного кино, наполненный искренними эмоциями и национальным колоритом. Благодаря оригинальным аранжировкам Илахи Гусейновой, знакомые мелодии зазвучали по-новому, объединив кинематограф и традиционную музыку.

В концерте приняли участие народные артисты Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, а также исполнители Фахри Кязым-Ниджат, Алмаз Оруджова, Фикрет Мамедов, Нигяр Шабанова, Айгюн Мубариз, Севда Яхъяева, Лала Ибрагимова и Рамазан Шарифзаде.

Концерт, запомнившийся разнообразным репертуаром и яркими выступлениями, был встречен зрителями с большим интересом и продолжительными аплодисментами.

