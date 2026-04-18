В Турции двое школьников погибли от удара молнии

В районе Эргани турецкой провинции Диярбакыр молния ударила в дерево во дворе начальной школы, в результате чего двое детей погибли, а один получил тяжелые травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habertürk, инцидент произошел утром. Молния поразила дерево, расположенное на территории школы, и стоявшие под ним 13-летний Серкан Йылдырым, 14-летний Касым Йылдырым и еще один ребенок получили травмы. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницу.

Несмотря на усилия врачей, Серкан Йылдырым и Касым Йылдырым скончались. Состояние другого пострадавшего, который продолжает лечение в больнице, оценивается как тяжелое.

Обе погибшие дети были двоюродными братьями.