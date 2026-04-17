В Азербайджане завершилась регистрация на хадж

В Азербайджане заполнена квота на хадж на 2026 год.

Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

По его словам, для совершения хаджа зарегистрировались 1150 человек.

"Несмотря на заполнение квоты, обращения продолжаются. Однако мест уже не осталось. Можно будет подать заявку только в следующем году", - заявил Вюсал Джахангири.

Отметим, что вылет первой группы паломников в составе 180 человек запланирован на 17 мая.

Напомним, что в 2026 году стоимость пакета на хадж для одного человека установлена в размере 6100 долларов США.