Управление госфинансами в Азербайджане осуществляется на единой платформе

Начала функционировать как один из ключевых цифровых инструментов, обеспечивающих прозрачность и оперативность в управлении государственными финансами, информационная система "Цифровые государственные финансы".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Посредством этой системы бюджетные, казначейские процессы, управление государственным долгом, бухгалтерский учет и другие финансовые процессы будут осуществляться в интегрированном виде. Такой подход позволяет объединить данные по различным направлениям на единой платформе и обеспечить более эффективную координацию между государственными органами.

Система, служащая повышению прозрачности в сфере государственных финансов, усилению контрольных механизмов и росту подотчетности, обеспечивает возможность единого централизованного доступа и управления всеми информационными системами министерства финансов. В то же время сбор данных в централизованной базе и возможность доступа к финансовым показателям в режиме реального времени создадут условия для принятия более точных, оперативных и аналитически обоснованных решений.

Данная система состоит в общей сложности из 13 подсистем, включая: "Управление бюджетными данными", "Государственный финансовый контроль", "Финансирование государственных программ и инвестиционных расходов", "Управление государственным долгом и финансовыми обязательствами", "Цифровой мониторинг государственных предприятий", "e-освобождение", "e-контракт", "e-бухгалтерия", "e-пошлина", "e-доход", "Электронные бланки строгой отчетности", "Цифровое управление казначейством" и "Централизованную автоматизированную панель административных штрафов".

С 10 апреля уже введена в эксплуатацию подсистема "e-контракт". Данная система, обеспечивающая прозрачную, оперативную и эффективную организацию государственных закупок, осуществляет заключение и отправку договоров на приобретение товаров, работ и услуг бюджетными организациями.

Отметим, что Положение об информационной системе "Цифровые государственные финансы" утверждено распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 января 2026 года.