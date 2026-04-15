https://news.day.az/sport/1828015.html
Азербайджанские яхтсмены продолжают выступление на чемпионате Европы
В Испании продолжается чемпионат Европы по парусному спорту в классе ILCA 4.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, завершился второй день соревнований, в которых участвуют и представители Азербайджана.
Спортсмены провели два заезда и продолжили борьбу за итоговые позиции.
Чемпионат Европы завершится 18 апреля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре