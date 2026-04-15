Баку оказал значительную помощь в эвакуации россиян из Ирана

Баку оказал значительную помощь в эвакуации граждан России из Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

"Так, Баку предоставил россиянам возможность воспользоваться закрытым с 2020 года для индивидуального пересечения пограничным переходом "Астара" по предварительной заявке посольства России в Тегеране", - сказал он.

Отметим, что из Ирана через Азербайджан было эвакуировано в общей сложности 3 505 человек, в том числе 374 граждан России.