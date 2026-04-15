Баку оказал значительную помощь в эвакуации россиян из Ирана - МИД РФ Баку оказал значительную помощь в эвакуации граждан России из Ирана. Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
Баку оказал значительную помощь в эвакуации россиян из Ирана - МИД РФ
Баку оказал значительную помощь в эвакуации граждан России из Ирана.
Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
"Так, Баку предоставил россиянам возможность воспользоваться закрытым с 2020 года для индивидуального пересечения пограничным переходом "Астара" по предварительной заявке посольства России в Тегеране", - сказал он.
Отметим, что из Ирана через Азербайджан было эвакуировано в общей сложности 3 505 человек, в том числе 374 граждан России.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре