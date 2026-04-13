В Алжире произошел двойной теракт со смертниками - ВИДЕО
В провинции Блида в Алжире, недалеко от столицы страны, произошел двойной теракт с участием смертников.
Как передает Day.Az, местные СМИ сообщают, что два взрыва убили двух полицейских, также есть раненые.
Отмечается, что атака произошла на фоне исторического первого официального визита в Алжир папы Льва XIV.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре