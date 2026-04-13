В Алжире произошел двойной теракт со смертниками

В провинции Блида в Алжире, недалеко от столицы страны, произошел двойной теракт с участием смертников.

Как передает Day.Az, местные СМИ сообщают, что два взрыва убили двух полицейских, также есть раненые.

Отмечается, что атака произошла на фоне исторического первого официального визита в Алжир папы Льва XIV.