Умерла оскароносный монтажер "Звездных войн"

Марсия Лукас, бывшая супруга режиссера Джорджа Лукаса и обладательница премии "Оскар", скончалась в возрасте 80 лет.

По словам представителя семьи, Марсия Лукас ушла из жизни 27 мая в своем доме в Ранчо-Мираж, штат Калифорния, в окружении родных. Причиной смерти стал метастатический рак.

Марсия Лукас была замужем за создателем "Звездных войн" с 1969 по 1983 год. Широкую известность ей принесла работа над оригинальной трилогией "Звездных войн". В 1978 году она получила премию "Оскар" за монтаж первого фильма франшизы.

Как отмечает американское издание Variety, вклад Марсии Лукас в развитие кинематографа остается огромным. В частности, именно она настояла на включении в финальную версию фильма "Звездные войны: Новая надежда" сцены дуэли с участием Оби-Вана Кеноби.

Кроме того, Марсия Лукас работала над монтажом нескольких фильмов режиссера Мартин Скорсезе, включая "Таксист", "Алиса здесь больше не живет" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк".