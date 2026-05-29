Евро по мини-футболу: Азербайджан разгромил Италию

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в следующую стадию чемпионата Европы, который проходит в Словакии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда под руководством Эльшада Гулиева во втором туре группы F уверенно обыграла Италию со счетом 3:0.

Матч, состоявшийся на Tipos Arena, завершился благодаря голам Ревана Керимова, Вюсала Исаева и Рузгара Ибрагимзаде.

Эта победа гарантировала сборной Азербайджана выход в плей-офф турнира.

В другом матче группы Франция обыграла Австрию со счетом 3:1.

Напомним, в первом туре азербайджанская команда минимально победила Австрию - 1:0. Следующий матч сборная Азербайджана проведет 30 мая против Франции.

После двух туров Азербайджан лидирует в группе F с шестью очками. У Франции четыре балла, Италия набрала одно очко, а Австрия пока остается без набранных очков.