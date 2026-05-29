Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Сельское хозяйство никогда не было для Азербайджана второстепенной сферой. На протяжении десятилетий именно земля, климатическое разнообразие и труд в регионах обеспечивали страну продовольствием, создавали рабочие места и формировали экономическую активность за пределами крупных городов. Однако сегодня речь идет уже не просто о сохранении традиционной отрасли, а о ее глубокой трансформации.

Последние решения, озвученные на совещании по вопросам сельского хозяйства под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, показывают, что аграрный сектор страны вступает в новый этап развития. В центре внимания - повышение производительности, технологическая модернизация, укрепление продовольственной безопасности и расширение экспортного потенциала.

Еще в начале 2000-х годов многие регионы страны сталкивались с серьезными инфраструктурными проблемами. В сельской местности были сложности с газо- и электроснабжением, неудовлетворительным оставалось состояние дорог, а нехватка воды ограничивала возможности фермеров.

Ситуация начала постепенно меняться после запуска программ регионального развития в 2004 году. Были построены новые дороги, модернизирована энергетическая система, значительно улучшилось водоснабжение, появились современные социальные объекты - школы, больницы, спортивные центры. Для сельского хозяйства особенно важным стало строительство и реконструкция водохранилищ и ирригационных систем.

Сегодня эта база уже создана. Поэтому акцент смещается. Если раньше основной задачей было обеспечить условия для работы на земле, то теперь приоритетом становится повышение эффективности и качества производства.

Сельское хозяйство в Азербайджане - это гораздо больше, чем производство продуктов питания. В 2025 году на аграрный сектор пришлось почти 6% валового внутреннего продукта страны, а в регионах отрасль обеспечивает значительную часть занятости населения.

При этом сельское хозяйство напрямую связано сразу с несколькими стратегическими задачами государства.

Во-первых, речь идет о продовольственной безопасности. Глобальные кризисы последних лет, нарушения логистических цепочек, войны и климатические изменения показали, что странам все сложнее полагаться исключительно на импорт. Чем выше уровень внутреннего производства, тем устойчивее экономика.

Во-вторых, аграрный сектор играет важную роль в развитии регионов. Возможность жить и работать в районах снижает миграцию населения в крупные города и создает условия для более сбалансированного территориального развития.

В-третьих, сельское хозяйство становится важным экспортным направлением. Уже сегодня азербайджанская плодоовощная продукция, фундук, хлопок, вино и другие товары представлены на международных рынках, а бренд "Made in Azerbaijan" постепенно укрепляет свои позиции.

Главная особенность нового этапа развития заключается в том, что теперь речь идет не столько об увеличении площадей, сколько о росте эффективности.

Например, одной из ключевых целей государственной программы на 2026-2030 годы является повышение урожайности. Сегодня средняя урожайность пшеницы составляет чуть более трех тонн с гектара, а цель - довести показатель до пяти тонн в специализированных районах. Аналогичные задачи поставлены и в хлопководстве.

Добиться этого планируется за счет современных методов орошения, новых технологий, качественного семенного фонда, точного анализа почв и цифровизации.

Особое внимание уделяется системам современного орошения. Сейчас такие технологии применяются примерно на 130 тысячах гектаров, однако к 2030 году показатель должен увеличиться более чем вдвое - до 300 тысяч гектаров. Это особенно важно в условиях изменения климата и растущей нагрузки на водные ресурсы. Современное капельное и круговое орошение позволяет одновременно экономить воду и повышать урожайность.

В перспективе каждый участок земли должен использоваться максимально эффективно - с учетом особенностей почвы, климата и рыночного спроса.

Одним из ключевых направлений будущего развития становится переход от экспорта сырья к выпуску готовой продукции. Такой подход особенно заметен в хлопководстве. Азербайджан уже значительно увеличил производство хлопка, однако задача заключается не только в продаже сырья, но и в развитии переработки - от производства пряжи до готовой текстильной продукции.

Аналогичная логика действует и в других направлениях. Развитие холодильных складов, зернохранилищ, перерабатывающих предприятий и логистики должно сократить потери, увеличить добавленную стоимость продукции и укрепить позиции азербайджанских производителей на внешних рынках. Это также означает создание новых рабочих мест в регионах и дополнительные источники доходов для сельского населения.

У Азербайджана уже есть несколько конкурентных преимуществ, которые могут стать основой дальнейшего роста. Прежде всего - климатическое разнообразие. В стране выращивается широкий спектр продукции: зерновые, овощи, фрукты, виноград, цитрусовые, чай, хлопок, орехи и многое другое.

По ряду направлений страна уже занимает сильные позиции. Азербайджан входит в число мировых лидеров по производству и экспорту фундука, активно расширяет экспорт фруктов и овощей, развивает виноградарство и виноделие.

Самообеспеченность по фруктам, овощам, бахчевым культурам и яйцам уже превышает 100%, что позволяет не только удовлетворять внутренний спрос, но и увеличивать экспорт. При этом остается потенциал для роста в производстве мяса, молока, птицеводстве и выращивании продовольственной пшеницы.

Особое место в развитии сельского хозяйства занимают освобожденные территории. Карабах и Восточный Зангезур обладают значительными земельными и водными ресурсами, благоприятным климатом и богатыми традициями сельского хозяйства.

Сегодня здесь восстанавливаются водохранилища, строятся новые ирригационные системы, создаются современные агропарки и внедряются концепции "умных сел". Постепенно возрождаются виноградарство, животноводство, садоводство, пчеловодство и зерновое хозяйство.

Для Азербайджана это возможность сформировать современную модель аграрного производства практически с нуля - с применением новейших технологий и лучших международных практик.

Новая государственная программа также предполагает масштабные инвестиции. По предварительным расчетам, до 2030 года в аграрный сектор может быть вложено около 6 миллиардов манатов, из которых значительную часть обеспечит частный сектор. Это означает, что развитие сельского хозяйства становится не только государственной задачей, но и перспективным направлением для бизнеса.

В ближайшие годы именно аграрный сектор может стать одной из ключевых опор ненефтяной экономики Азербайджана. Причем речь идет уже не просто о росте производства, а о формировании технологичной, конкурентоспособной и экспортно ориентированной модели сельского хозяйства.

Именно поэтому происходящие сегодня изменения можно рассматривать как начало нового этапа - этапа, в котором земля остается важнейшим ресурсом, но главную роль начинают играть технологии, эффективность и долгосрочное планирование.